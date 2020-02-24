Рейтинг доверия украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому с сентября 2019 года упал на 28%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля.

В феврале 2020 года президенту Зеленскому доверяют 51,5%, не доверяют – 41%. Социологи отмечают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%.

Фото: razumkov.org.ua

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным этого же опроса, рейтинг "Слуги народа" за месяц упал с 45% до 36%.

Также мы писали о том, что во второй тур выборов президента сейчас вышли бы Зеленский и Бойко.