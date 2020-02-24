Согласно опросу, который провели специалисты Центра Разумкова, 16% опрошенных считают обвинения следователей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета аргументированными.

Как говорится на сайте организации, из них 10% выбрали графу "скорее аргументированы", а 6% - "полностью аргументированы".

Так, опрос проводился в декабре прошлого года. Согласно информации, 17% опрошенных подвергают обвинения следователей сомнениям, а еще 19% считают их полностью не аргументированными.

Еще 16% украинцев признались, что их эта ситуация не интересует, а 32% респондентов заявили, что владеют недостаточной информацией, чтобы ответить на этот вопрос.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Скриншот: razumkov.org.ua

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Также "Страна" писала, что судья Печерского суда города Киева оставил меру пресечения Андрею Антоненко без изменений. Следующее заседание, на котором рассмотрят жалобу на арест подозреваемого в убийстве Шеремета состоится 2 марта.