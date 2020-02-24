На приморском юге Украины 24 февраля разыгрался нешуточный грозовой шторм. Ливень не прекращается весь день, море штормит, а сильный ветер срывает крыши зданий, валит деревья и мосты.

В эпицентре разыгравшегося урагана погибла женщина.

"Страна" собрала все, что известно последствиях непогоды в Одесской и Николаевской областях.

Одессу штормит не по-детски

За эту неделю на Одессу обрушатся одновременно три циклона, которые успокоятся только к 1 марта. Первый циклон назван женским именем Юля. Он нагрянул в Южную Пальмиру 24 февраля и вызвал сильный ветер и самый сильный шторм из тех, которые бушевали в городе за этот месяц.

Пик стихии пришелся на середину сегодняшнего дня.

Синоптики предупреждали про "оранжевый уровень опасности", который принесет мокрый снег с дождем и сильные порывы ветра. Так, в северо-западных районах Черного моря порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду, а высота волн будет около 4 метров.

На деле это выглядит так - на Объездной дороге волны заливают трассу, по которой едут автомобили.

Есть последствия и пожестче.

В Одессе сильный шторм снес остановку на улице Марсельской и отнес на несколько метров, несмотря на преграду в виде припаркованных автомобилей. На Куяльнике ветер сорвал крышу с заводского здания.

Крепкие ели от такой непогоды буквально ходят ходуном и шатаются. Пешеходам приходится прилагать немалые усилия, чтобы оказывать сопротивление урагану.

По всему городу - поваленные деревья и разбитые автомобили. Местные жители неустанно перечисляют адреса поваленных деревьев. Их слишком много - стихия разгулялась повсеместно. В городе не ходят трамваи - линию отрезало упавшими деревьями по улице Старопортофранковской и в районе Лузановки. Также оборвало контактную сеть троллейбуса около Куликова поля.

Фото: dumskaya.net

Есть и первая жертва непогоды - на 60-летнюю женщину упало огромное дерево на перекрестке улиц Нежинской и переулка Маланова.

Дерево убило женщину. Фото: dumskaya.net

Но самое жуткое фото - с Покровского переулка Одессы. Там упавшее дерево придавило сразу семь автомобилей.

Фото: YouTube

Местные жители пишут в соцсетях, что во многих районах города падают куски шифера, металлического профнастила и другие элементы зданий и строек.

Спасатели сообщают, что без крыши осталось 16 строений - в том числе больница в Любашевке, дома культуры Беляевки и Ананьева, а также жд-вокзал в Подольске.

Вот видео, как срывает крышу одного из строений - судя по всему это недавно реконструированный дом культуры Ананьева.

Вдобавок на город с моря надвигается пыльная буря. Северо-западный ветер усиливается до 24 м/с. Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта - очень крепкий шторм.

Пыльная буря в Одессе. Фото: dumskaya.net

Родители переживают за безопасность своих детей, которым в шторм придется возвращаться домой. Они пишут о том, что ураганное предупреждение было объявлено слишком поздно.

Всего, по данным одесской областной службы по чрезвычайным ситуациям, обесточено 145 домов.

Что творится в Николаеве

В Николаеве, что также на побережье Черного моря, тоже свирепствует североевропейский циклон, который разрушил старый Ингульский пешеходный мост и повалил десятки деревьев.

Фото разрушений пешеходного понтонного моста публикует местное издание "Вечерний Николаев". В настоящее время подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.

Рухнувший мост попал и на видео местных журналистов.

Также в Николаеве начался настоящий деревопад. Рухнула огромная береза в одном из парков - прямо возле скамейки. Дерево повредило колонну.

Последствия шторма в Николаеве. Фото: vn.mk.ua

Еще одно дерево упало прямо на проезжую часть и порвало троллейбусные провода.

Другие деревья падали на припаркованные автомобили - повреждено как минимум четыре авто. Но главная проблема - "деревопадом" перебито немало труб, и часть города теперь без отопления.

На улице Центральной, сообщают спасатели, сорвало крышу торгового центра, которую спасатели прикрепили назад.

Но самое яркое событие - ветер сорвал крышу казармы 79 аэромобильной бригады в Николаеве.

Тополя в Николаеве также вырывает с корнем. Гигантские деревья падают на дома, разрушая их кровли.

Фото: Страна.ua

Что будет дальше с погодой на юге

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что резкие порывы ветра ожидаются и во вторник, 25 февраля.

"Сейчас в Одесской, Николаевской, Херсонской областях очень сильный ветер. Уже есть даже драматические последствия непогоды. Не пренебрегайте прогнозом погоды и погодой, будьте особенно внимательными на улицах. Ближайшей ночью юг Украины, восток и большинство центральных областей - еще в зоне штормового ветра. Завтра днем ​​ветер ослабнет, однако еще останется порывистым", - написала погодный эксперт.

Фото: facebook.com/tala.didenko