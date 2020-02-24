Метеорологи объяснили, почему нынешняя зима стала аномально теплой. Причиной этого стало явление под названием "Арктическая осцилляция", которое и удержало холод на Северном полюсе. При этом ученые говорят, что это явление редко может длится так долго, как в этом году. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры. По данным метеорологов, Арктическая осцилляция не часто бывает такой интенсивной, а ее удержание редко длится так долго.

Специалисты говорят, что это загадка, которая требует изучения, чтобы ответить на вопрос почему это произошло и связано ли с изменением климата.

Единственным преимуществом нынешней зимы называют то, что она позволила Арктике вернуть часть льда, который в последние зимы таял.

По данным миссии по изучению климатических изменений Copernicus Climate Change Service, в Европе в январе этого года температура воздуха была на 3,1 градусов выше средней.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за аномально теплой зимы в Чернобыльском заповеднике зацвели мартовские подснежники.

Также мы сообщали, что в Киеве метеорологи так и не дождались зимы, поэтому столице поднимут климатическую норму сразу на 2,4 градуса.