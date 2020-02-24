За последние два месяца число украинцев, которые считают, что действующая власть хочет улучшить ситуацию в стране и много в чем ей это удается, уменьшилось на 11% (25% в ноябре 2019-го против 14% в феврале 2020-го). Одновременно с этим на 15% увеличилось количество жителей страны, полагающих что власть не хочет ничего менять, а только имитирует деятельность (22% в ноябре 2019-го против 37% в феврале 2020-го).

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Так, с 13 по 17 февраля социологи опросили 2018 респондентов старше 18 лет, которые проживают в разных регионах Украины, кроме оккупированной части Донбасса и Крыма. Оказалось, что только за последние несколько месяцев большинство украинцев разочаровались в деятельности власти.

Оказалось, что 41% опрошенных считает, что власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (в октябре 2019-го так считали 41,5% респондентов, в ноябре - 44%). А вот сказать, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и успешна в этом, могут 14% опрошенных (в октябре - 29%, в ноябре - 25 %). 37% респондентов полагают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20%, в ноябре - 23%).

Скриншот: razumkov.org.ua

13% респондентов сказали, что действия новой власти оправдали их надежды (а в октябре таких было на 10% больше, то есть 23%), 5% по-прежнему считают, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали. С 9% до 20% возросла доля тех, кто указал, что новая власть не оправдала их надежд, с 12% до 19% увеличилось количество тех, кто ответил, что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, и так произошло. С 6% до 13% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. С 40% до 25% уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям нынешней власти.

Скриншот: razumkov.org.ua

Если в октябре-декабре прошлого года относительное большинство граждан считали, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая (48% в октябре и 43% в декабре), то в феврале доля таких уменьшилась до 30%.

При этом до 39% возросло количество тех, кто считает, что эта власть ничем существенно не отличается от предыдущей (в октябре она составляла 27%, в декабре - 34%). Также выросла доля тех, кто считает, что нынешнее руководство Украины хуже предыдущего (сейчас она составляет 20%, тогда как в октябре ˗ 8%, в декабре ˗ 13%).

Скриншот: razumkov.org.ua

По сравнению с сентябрем 2019 года с 54,5% до 37% уменьшилось количество тех, кто считает, что действия президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов. При этом до 41% с 24,5% возросло количество тех, кто считает, что действия главы государства направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Скриншот: razumkov.org.ua

Напомним, "Страна" писала о том, что согласно исследованиям, сейчас во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко. При этом за Зеленского готовы проголосовать всего 40% респондентов из определившихся.