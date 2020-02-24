Сегодня утром на пропускном пункте "Марьинка" на Донбассе случилась очередная смерть: скончался 80-летний мужчина.

Об этом сказано в сообщении Благотворительного Фонда "Право на защиту" в Facebook со ссылкой на своих очевидцев Екатерину Рачинскую и Марину Кравчину.

"80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, в Днепр. Еще в машине, которая везла супругов с "нулевого" блокпоста, пенсионеру стало плохо", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что на паспортном контроле он потерял сознание. "Врачи (Pui) Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера", - сообщает "Право на защиту".

Фото: facebook.com

Напомним, что это далеко не первый случай смерти людей на блокпостах на Донбассе. Так, в середине ноября прошлого года при переходе блокпоста на Донбассе умер пожилой мужчина. В начале же 2019 года старик умер в очереди на пункте пропуска.

Ранее "Страна" писала о том, почему в очередях на Донбассе умирает почти вдвое больше людей, чем под обстрелами.