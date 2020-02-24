Случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы в китайском Ухане. Жертвами опасной болезни стали люди, которые только излечились. Число подобныхе случаев уже приближается к двум сотням. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.

По данным издания South China Morning Post, из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах был снова обнаружен вирус.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии от коронавируса умер уже пятый человек, его называют "нулевым пациентом", с которого и началась болезнь в стране.

Также мы сообщали, что коронавирус распространился еще на три страны мусульманского мира.