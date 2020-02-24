Для европейских фондовых индексов настал самый худший день с июля 2016 года из-за опасений о том, насколько сильным будет негативное влияние нового китайского коронавируса на туристический рынок и рынок предметов роскоши.

Об этом в понедельник, 24 февраля, пишет Bloomberg.

Как сообщается, на торгах сегодня сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство. По состоянию на 13:10 мск его значение составило 413.33 п.

Снижение происходит на фоне опасений о том, что распространение инфекции повредит продажам, отмечает агентство. В частности, акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) упали на 7,2%.

Индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 2,7%, а немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 3,3%, сообщает FT.

Итальянский FTSE MIB понизился на 4,4% после того, как власти ввели чрезвычайные меры из-за распространения коронавируса в стране, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и футбольные матчи. Это отразилось на крупных компаниях — от банков до люксовых компаний. Акции бренда одежды Salvatore Ferragamo SpA упали на 9,5%, а ФК "Ювентус" — на 11%, отмечает Bloomberg.

Ситуация с распространением коронавируса сказалась и на туристическом рынке. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure упал на 5,61%. По данным агентства, это самое сильное падение с июня 2016 года. Акции EasyJet PLC упали на 14%, Ryanair — на 11%, а Air France-KLM — на 9,5%.

Подешевели и фьючерсы на американские фондовые индексы: Dow Jones (-2,5%), S&P 500 (-2,6%) и NASDAQ Composite (-3,3%), передает CNN. Южнокорейский Kospi (KOSPI) к закрытию опустился до 3,9% (самое сильное падение с 2018 года) после новостей о росте числа зараженных в стране. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,8%, а Shanghai Composite — на 0,3%.

Напомним, информация о вспышке коронавирусной инфекции COVID-19 в китайской провинции Хубэй появилась в декабре 2019 года. Вскоре болезнь начала распространяться в других регионах и за рубежом. По последним данным, из-за него погибли более 2,6 тыс. человек, число зараженных превысило 79 тыс.

Как сообщалось, на фоне новостей о коронавирусе резко выросли цены на золото и палладий.