В Одессе из-за сильного урагана погибла женщина, ветер срывает крыши домов и уничтожает машины. Видео
В понедельник утром, 24 февраля, в Одессе и области бушует сильный ураган, из-за чего произошло множество ЧП в различных уголках региона.
К примеру, Сергей Войченко у себя в Facebook опубликовал видео, как в Ананьеве ветер сорвал крышу дома культуры.
Видео: facebook.com/sergey.voichenko
"В центре Одессы на молодую женщину упало дерево, в результате чего она погибла. Кто должен нести ответственность? Сколько таких деревьев убийц на улицах городов? Вопрос, прежде всего, к коммунальным службам. В случае бесхозности насаждений - ответственного не найти. Сильный ветер не только в Одессе, но и в Киеве. Гидрометеоцентр сообщает, что в ближайшие сутки сохранится ветреная погода. Будьте осторожны, друзья", - говорится в сообщении.
Скриншот: facebook.com/sergey.voichenko
Позже выяснилось, что погибшей было 60 лет. Она скончалась на месте инцидента от полученных травм.
В то же время местные журналисты из "Думской", на улице Космонавтов два дерева рухнули на проезжую часть, заблокировав движение. А на Большом Фонтане сорвало конструкцию остановочного комплекса. Шквальный ветер бросил ее на парковку местного торгового центра: в результате повреждено несколько автомобилей.
Фото: dumskaya.net
Из-за урагана временно не работают трамваи № 1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, троллейбусные маршруты № 7 и 9.
Напомним, в ГСЧС Украины утверждали, что в понедельник, 24 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ожидается сильный шторм и волны до 2-4 метров.
Также "Страна" писала, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия".