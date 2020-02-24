В понедельник утром, 24 февраля, в Одессе и области бушует сильный ураган, из-за чего произошло множество ЧП в различных уголках региона.

К примеру, Сергей Войченко у себя в Facebook опубликовал видео, как в Ананьеве ветер сорвал крышу дома культуры.

Видео: facebook.com/sergey.voichenko

"В центре Одессы на молодую женщину упало дерево, в результате чего она погибла. Кто должен нести ответственность? Сколько таких деревьев убийц на улицах городов? Вопрос, прежде всего, к коммунальным службам. В случае бесхозности насаждений - ответственного не найти. Сильный ветер не только в Одессе, но и в Киеве. Гидрометеоцентр сообщает, что в ближайшие сутки сохранится ветреная погода. Будьте осторожны, друзья", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/sergey.voichenko

Позже выяснилось, что погибшей было 60 лет. Она скончалась на месте инцидента от полученных травм.

В то же время местные журналисты из "Думской", на улице Космонавтов два дерева рухнули на проезжую часть, заблокировав движение. А на Большом Фонтане сорвало конструкцию остановочного комплекса. Шквальный ветер бросил ее на парковку местного торгового центра: в результате повреждено несколько автомобилей.

Фото: dumskaya.net

Из-за урагана временно не работают трамваи № 1, 3, 5, 7, 26, 27, 28, троллейбусные маршруты № 7 и 9.

Напомним, в ГСЧС Украины утверждали, что в понедельник, 24 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ожидается сильный шторм и волны до 2-4 метров.

Также "Страна" писала, что согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия".