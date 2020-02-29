В марте украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, КПВВ на Донбассе перейдут на новый режим работы, часы переведут на летнее время, а пенсии, возможно, проиндексируют.

Что еще изменится в Украине в первый месяц весны - разбиралась "Страна".

В Россию по загранпаспортам

С 1 марта для пересечения границы с Россией украинцам понадобится загранпаспорт. При этом те, кто ранее выехал в Россию по внутреннему паспорту, свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться по этим документам.

Ранее пограничники назвали такие цели введения новых правил: ускорение прохождения контроля на границе; предотвращение подделки паспортов гражданина Украины; предотвращение вероятных незаконных вывозов детей за границу.

Впрочем, на деле введение этой нормы в декабре было некой символической акцией в стиле "Геть від Москви". Новая власть пыталась доказать националистам, которые митинговали под Банковой, что Зеленский не является пророссийским политиком.

Детальнее о мотивах решения Кабмина - в материале "Страны" Еще одна кость антикапитулянтам. Зачем власти хотят ужесточить выезд в Россию.

Пособие по безработице

С 1 марта увеличат пособие по безработице. Лица, которым выплаты назначаются с учетом страхового стажа, теперь будут минимально получать 1 800 грн (было 1 630 грн).

Для тех, кому назначили выплаты без учета страхового стажа, минимальное пособие увеличится до 650 гривен (было 610 грн).

Размер максимальной помощи по безработице останется прежним - 8 408 грн.

Индексация пенсий с 1 марта

С 1 марта должна произойти автоматическая индексация пенсий. Это правило было введено еще при прошлом Кабмине. Однако, как выяснила "Страна", в этом году Пенсионный фонд еще не получал распоряжений правительсва об "автоматическом" повышении пенсионных выплат.

"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты в Минсоцполитики, и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", – рассказала нам пресс-секретарь ПФ Анна Швец.

При этом законодательство действительно предусматривает ежегодный перерасчет. Если он таки произойдет, повышение выплат коснется около 10 миллионов пенсионеров. В среднем пенсии повысят на 10-12%.

На прибавку могут рассчитывать те, кто получают пенсии по возрасту; по инвалидности (добавят 264 грн - с 2641 до 2905 грн); в связи с потерей кормильца (прибавка 291 грн - с 2916 до 3207 грн); по выслуге лет (плюс 450 грн - с 4500 грн до 4950 грн). А также пенсионеры военнослужащие срочной службы, уволенные с военной службы, и чернобыльцы-ликвидаторы.

Пенсию не добавят тем, кто получает социальные пенсии, то есть не хватило стажа до назначения трудовой, госслужащим, ученым, тем, кто получает пожизненные пенсии (прокуроры, судьи), кто получает пенсию по возрасту, назначенную в 2019-2020 годах, работающим пенсионерам.

Новый график КПВВ на Донбассе

С 1 марта на весенний график переходят пункты пропуска на Донбассе. Пешеходов и транспорт будут пропускать с 7:00 до 18:30.

До этого КПВВ работали по графику с 08:00 до 17:00.

Укртелеком повышает тарифы

С 1 марта компания "Укртелеком" поднимет стоимость абонплаты за стационарный телефон на 5,43 грн - с 54,28 грн до 59,71 грн.

Также компания повысит тарифы на интернет-услугу "Домашний базовый" с 94 до 117 гривен и план "Домашний безлимитный" с 99 до 123 гривен.

Банковские услуги будут прозрачнее

С марта украинские банки на сайтах должны будут указывать всю информацию об услугах - полную стоимость, комиссию, условия досрочного возврата, возможные штрафы.

Переход на летнее время

В ночь с 29 на 30 марта в 3 часа утра Украина перейдет на летнее время. Стрелки переведут на один час вперед, то есть придется вставать на час раньше. Считается, что на адаптацию нового режима может понадобиться неделя, поэтому за неделю до перевода врачи рекомендуют начать просыпаться раньше.

Великий пост

2 марта у православных начинаются четыре недели самого строгого поста. Пасха же, которая его увенчает, произойдет в этом году 19 апреля.

Что покажут в кино

С 5 марта - украинская комедия "Свидание в Вегасе" с Ольгой Поляковой, Михаилом Кукуюком и Владимиром Остапчуком. По сюжету менеджер рекламного агенства встречает прекрасную и опасную конкурентку по пути в Вегас, где он должен подписать контракт с важным клиентом. Их снимают с рейса в Лос-Анджелесе и теперь им предстоит дорога, полная приключений.

С 12 марта - боевик "Бладшот" с Вин Дизелем. В центре истории морпех, которого с помощью технологий превратили в новый вид оружия. Но его задача выяснить, кто он такой, ведь он ничего не помнит о себе.

С 19 марта украинская спортивная драма "Пульс". Она рассказывает о юной легкоатлетке из маленького города, которая мечтает попасть на Олимпиаду, но внезапно ее жизнь меняется.

С 26 марта "Побег из Претории" с Дэниэлом Рэдклиффом. Фильм о том, как два белых южноафриканца решают сбежать из тюрьмы Роббен на острове.

С 26 марта украинский ужастик "В черной, черной комнате", который рассказывает о провинциальных подростках, которые вдруг пробудили злых сущностей, дремавших на болотах.