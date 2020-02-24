"У меня папа и дедушка служили. Хочу, бл@ть, и поздравляю". Maruv отреагировала на критику ее поздравления с 23 февраля
Украинская певица Maruv опубликовала пост, в котором она поздравила мужчин с отмененным в Украине 23 февраля.
На своей странице в Instagram артистка выложила соблазнительную фотографию, на которой позирует в прозрачном боди. "Праздников не бывает мало, так что с праздником, дорогие мужчины", – такой подписью сопроводила фотографию Maruv.
Фото: instagram.com
Некоторых "патриотов" возмутило поздравление знаменитости. В комментариях они интересовались у артистки, с каким праздником она поздравляет.
Maruv вскоре ответила на эти обвинения.
"Опять разгорелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчина с 23 февраля. Бл@ть, у меня папа, дедушка служили в Советской армии. Хочу, б@@ть, и поздравляю. Не переживайте, с 14 жовтня тоже поздравлю. С праздником мужчин...", - сказала она на видео, выложенное в Instagram.
Видео: t.me
Ранее "Страна" писала, что украинцы продолжают праздновать 23 февраля, несмотря на официальную отмену праздника.
Также мы писали, что в поисковой системе Google запросы про 23 февраля вырвались в лидеры по Украине.