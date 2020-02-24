Если бы в ближайшее время в Украине проходили парламентские выборы, то большую часть голосов (36%) украинцы, который примут участие в выборах и определились за кого голосовать, отдали бы за партию "Слуга народа".

В январе этот показатель был на уровне 45%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 13 по 17 февраля социологической службой Центра Разумкова, передает "Интерфакс-Украина".

По данным социологов, 15% опрошенных проголосовали бы за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 13% за "Евросолидарность", 10% за "Батькивщину", 5% за партию "Сила и честь".

Как отмечается, в сравнении с результатами январского опроса, рейтинг электоральной поддержки партии "Слуга народа" снизился с 45% до 36%.

Ранее сообщалось, что Бойко обошел Гончарука в рейтинге доверия среди украинцев.

Также мы писали, что падение рейтингов Зеленского, Гончарука и "Слуги народа" подтвердило еще одно социсследование.