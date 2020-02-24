Если бы в ближайшее время в Украине проходили бы выборы президента, большинство жителей страны отдали бы свой голос за действующего главу государства Владимира Зеленского. Впрочем, это не 73% украинцев, которые поддержали Зеленского во втором туре президентских выборов в апреле 2019-го, а всего 40%. То есть в первом туре действующий президент не победил бы.

На втором месте рейтинга - лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко, который в январе обошел премьера Гончарука в рейтинге доверия среди украинцев. За него готовы голосовать 15% жителей страны.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного с 13 по 17 февраля Центром Разумкова.

По данным опроса, если б президентские выборы в Украине проходили бы в ближайшее время, среди тех, кто примет в них участие и определился с предпочтениями, за Зеленского свой голос отдали бы 40% респондентов, 15% украинцев голосовали бы за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, 13,5% ˗ за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 10% ˗ за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Скриншот: razumkov.org.ua

Напомним, "Страна" в начале февраля сообщала, что в январе 2020-го рейтинг доверия к украинскому президенту впервые упал ниже 50%.

Отметим, что падение рейтинга Зеленского, согласно опросу от КМИС, началось еще в начале октября. Так, 73% украинцев в сентябре отмечали, что положительно относятся к действиям главы государства, а в октябре таких стало только 66%.