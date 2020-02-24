На видео попало, как 12-летний велосипедист попал колесом в дорожную яму и вылетел на встречную полосу прямо под колеса микроавтобуса. Несмотря на всю безнадежность ситуации, подросток отделался лишь травмами. А подоспевшие на место аварии его приятели сняли на видео и первые минуты после ДТП.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в Никополе 20 февраля на улице Шевченко. 12-летний мальчик на велосипеде не справился с управлением и влетел в микроавтобус. На видео можно рассмотреть, как все произошло: два велосипедиста ехали по дороге за микроавтобусом и при этом не соблюдали дистанцию. Вероятно потому, один из них не заметил яму на дороге и угодил в нее колесом велосипеда. В один миг юный велосипедист оказался на встречной полосе под колесами другого микроавтобуса.

По данным СМИ, подросток остался жив, его госпитализировали со множественными переломами.

На втором видео запечатлено, как пострадавший ребенок лежит на земле, на помощь ему бросились очевидцы ДТП. Они вызывают скорую, также пытаются позвонить родителям мальчика, а другие подростки снимают происходящее на видео.

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