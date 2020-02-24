Соломенский районный суд Киева постановил, что мужчина, который сообщил о фейковом минировании столичного железнодорожного вокзала в 2019 году, необходимо отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, инцидент произошел летом. Эвакуировать пришлось 2300 пассажиров и 100 человек личного состава.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, правонарушитель на момент совершения преступления не мог осознавать свои действия и руководить ими. В настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, и он нуждается в принудительной госпитализации в психиатрическую больницу с усиленным наблюдением", - говорится в сообщении.

После этого прокуроры внесли на рассмотрение суда ходатайство о принудительной госпитализации.

Скриншот: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что 12 февраля, в Киеве неизвестный сообщил о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован. После этого его работу временно ограничили.

Также мы писали о том, что в Сумах Служба безопасности Украины задержала анонима, который неоднократно оставлял ложные сообщения о минировании госучреждений. Злоумышленницей оказалась 39-летняя адвокат.