Генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин заявил, что в Украине в ближайшее время появится новая стратегия национальной безопасности и военная стратегия.

Как передает УНИАН, указ от президента стоит ожидать в течении двух-трех месяцев.

"В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО", - сказал он.

В то же время Апаршин уточнил, что вопрос обретения членства в НАТО сейчас не обсуждается. При этом сейчас в Генеральном штабе ВСУ обсуждают пути скорейшего перехода на новую систему управления армией.

Напомним, выходец из семьи советских эмигрантов, гражданин Германии Зигфрид, по контракту служивший в ВСУ и воевавший на Донбассе с позывным Океан, поделился впечатлениями об Украине. Он жестко раскритиковал украинские реалии, украинское государство и армию.

Также мы рассказывали о скандале с постом якобы американского подполковника, обвинившего украинских военных в невежестве и пьянстве.