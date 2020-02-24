В Италии стремительно распространяется вирус Covid-19, люди в панике опустошают прилавки магазинов, а власти констатируют рост печальной статистики.

Сегодня, 24 февраля, стало известно о пятом погибшем от смертельной пневмонии. Об этом передает газета La Repubblica и предполагает, что это может быть "нулевой пациент" - тот самый, с которого все и началось.

О пятой жертве сегодня сообщил Анджело Боррелли, глава национальной службы гражданской обороны Италии.

"219 человек уже инфицированы и 5 из них умерли. Недавно в Ломбардии скончался 88-летний мужчина из Казелле Ланди. Во всех случаях умершие - это пожилые люди, которые были поражены вирусом на фоне других тяжелых заболеваний", - уточнил Боррелли.

Таким образом, Италия стала третьей страной в мире по количеству инфицированных после Китая и Южной Кореи. Премьер-министр Джузеппе Конте, комментируя чрезвычайные меры, предпринятые его правительством для локализации эпидемии (соответствующий указ был подписан 23 февраля президентом Маттареллой - Ред.), заявил, что число заболевших может увеличиться.

В материале "Заробитчане на выход и пустые супермаркеты" мы рассказали, как коронавирус распространяется в Италии, где живут сотни тысяч украинцев.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что сейчас творится в Италии.