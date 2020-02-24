Журналистка телеканала UA:Перший, ролик со странным поведением которой во время проведения Нацотбора на Евровидение вызвал бурное обсуждение в сети, пояснила, что с ней происходило. По словам девушки, она выпила пару глотков алкоголя, вступившего со временем во взаимодействие с таблетками, которые она принимает.

Об этом журналистка Елена Близнякова написала на странице в Facebook.

"Мне очень обидно за ситуацию, которая произошла за кулисами Нацотбора на Евровидение. Признаю, что позволила себе во время работы пару глотков алкоголя. Я была слишком уставшая, чтобы учесть побочное действие от лекарств, которые вынуждена принимать по состоянию здоровья", - написала журналистка.

По словам Близняковой, она осознает свою вину и ей стыдно, потому что на протяжении многих лет она пыталась делать свою работу хорошо.

"Поэтому прошу прощения перед всеми, кто видел меня в таком неприемлемом состоянии. Для меня это хороший урок и я усвоила его на всю жизнь", - написала Близнякова.

Скриншот: Facebook/ Lena Blizniakova

Напомним, "Страна" писала о том, чем известна группа Go-A, которая победила в Нацотборе на Евровидение в этом году.

Также мы сообщали, что букмекеры опустили Украину на 22 место после победы группы Go-A в финале Нацотбора.