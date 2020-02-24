Легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис, которому сегодня, 24 февраля, исполняется 90 лет, награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени. Об этом говорится в Указе президента Владимира Зеленского опубликованном на сайте главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство постановляю: наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Чапкиса Григория Николаевича – хореографа, профессора кафедры Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко", - говорится в указе главы государства от 24 февраля, сообщает пресс-служба президента.

Известно, что Григорий Чапкис 26 лет танцевал в знаменитом Государственном хореографическом ансамбле имени Павла Вирского. Он был задействован почти во всех его хореографических постановках и участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Ныне Чапкис является профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

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