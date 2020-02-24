Защита бывшего президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко заявила, что решение о его приводе на допрос в ГБР, которое было принято Печерским судом, является политическим и обжаловала его в пяти инстанциях.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Первое заявление подано в Службу безопасности Украины о преступном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел. Только такое вмешательство могло "распределить" это дело, в частности, одиозному судье Сергею Вовку, который давно связан с соратником Януковича Андреем Портновым", - заявил адвокат Игорь Головань.

Второе заявление подано в Офис генерального прокурора, в частности, относительно нарушения следователем ГБР территориальной подсудности.

Кроме этого защита Порошенко настаивает, что постановления Печерского суда вынесены на основе запроса руководителя несуществующего подразделения ГБР.

Еще одно заявление подано в Высший совет правосудия. Адвокаты утверждают, что судьи Печерского суда принимали эти решения в атмосфере повышенной секретности, а Порошенко не был уведомлен об этом заседании и не присутствовал на нем.

Заявление о нарушении принципа территориальной подсудности, а также о нарушении требований УПК о личном присутствии народного депутата Украины на судебном заседании подано и в Апелляционный суд Киева.

И еще одно заявление с требованием пересмотреть решения как неправосудные подано в Печерский районный суд.

Напомним, в пятницу, 21 февраля, Печерский суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить принудительный привод экс-президента Петра Порошенко на два допроса в ГБР - 28 февраля и 6 марта.

Ранее исполняющая обязанности председателя ГБР Ирина Венедиктова объясняла, что Порошенко 30 раз не пришел на допрос, в связи с чем бюро подготовило пакет доказательств для силового привода.

Также мы писали, что "Стране" стали известны дела, по которым Порошенко принудительно приведут на допрос.