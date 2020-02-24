Сегодня, 24 февраля, наша знаменитая теннисистка, шестая ракетка мира Элина Свитолина начнет свои выступления на Открытом чемпионате Катара (турнир WTA Qatar Open - Ред.). Элина Свитолина стартует со второго круга и ее соперницей станет американка Аманда Анисимова.

А накануне, Элина Свитолина, вместе с другими спортсменами и VIP-персонами, стала гостьей большого гала-вечера, который устроили хлебосольные хозяева.

Среди знаменитостей был и Арсен Венгер, экс-тренер лондонского Арсенала, а ныне глава отдела глобального развития ФИФА.

Элина Свитолина и Арсен Венгер сделали совместное фото, которым наша звезда поделилась в своем Instagram.

"Гала-ужин в отличной компании", - так подписала снимок Элина Свитолина.

Это совместное фото двух звезд Большого спорта уже набрало 22 902 лайка за 14 часов.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Свитолина разгромно проиграла испанке и выбыла из Australian Open уже в 1/16 финала.

Так же мы рассказывали, что Арсен Венгер пообещал вернуться в большой футбол и подготовить сборную к ЧМ-2022.