Протест в Новых Санжарах 20 февраля. Фото: strana.ua

Только 15% украинцев готовы поддержать протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые на прошлой неделе проходили в разных регионах Украины. 

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг". 

Так, 22-23 февраля социологи опросили 1200 респондентов старше 18 лет, которые проживают в разных регионах Украины. Оказалось, что 74% из них не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев на карантин в тех или иных регионах. 15% опрошенных готовы поддержать их, а 11% - затруднились с ответом. 

При этом любопытно, что чем выше уровень достатка и доходов у респондентов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. Также известно, что меньше всего поддерживают их в южных областях Украины. 

Отношение украинцев к протестам против размещения украинцев из Уханя

 

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, 20 февраля в Украину доставили эвакуированных из Китая граждан. На двухнедельных карантин их решили разместить в Новых Санжарах, где поднялся настоящий бунт против. "Страна" подробно писала о том, как родина встретила украинцев, спасавшихся от вируса из Китая.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области местные жители устраивали молебны, чтобы эвакуированных не разместили в их регионе. После этого губернатор области ушел в отставку.

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