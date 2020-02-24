Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушник заявил, что возобновлена работа на двух жилых комплексах "Укрбуда". Это касается ЖК "Пектораль" (Кольцова, 7) и "Новомостицкий" (Новомостицкая, 15).

Как говорится в пресс-службе компании, до 1 марта предполагается передача еще нескольких объектов, а также начата процедура приема следующих жилых комплексов "Укрбуда".

Уточним, что "Киевгорстрой" планируется взяться за 6 недостроенных объектов.

"Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов "Укрбуда", - сказал Кушнир.

Напомним, в "Укрбуде" возник конфликт между старым и новым собственниками. Новый владелец, ресторатор Дмитрий Федотенков, признался, что у компании миллиардные долги, и под угрозой завершение строительства многих объектов. При этом владелец компании объявил сделку незаконной.

Также "Страна" писала, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости. Но в конце октября 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен.

Он внес за себя залог в 5,5 млн грн и надел электронный браслет. Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд продлил срок ношения электронного браслета до дня влюбленных - 14 февраля. Подозреваемый обязан был прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Позже в ГБР уточнили, что из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 миллионов гривен на счета подконтрольных физических лиц.

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