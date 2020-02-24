В США местные чиновники сопротивляются решению властей организовывать на их территории места для катантина из-за коронавируса. В частности, город Коста-Меса (Калифорния) обратился в суд, чтобы заблокировать попытки штата и федеральных чиновников разместить десятки эвакуированных из Азии людей в государственном жилом центре на городской территории. Беспокоятся и в штате Алабама, куда власти собираются направить эвакуированных с круизного лайнера Daimond Princess. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Неопределенность и недоверие мешают федеральным попыткам спланировать карантин американцев, зараженных коронавирусом. По крайней мере, 34 человека в Соединенных Штатах сдали положительный тест на вирус, большинство из них после поездки за границу, и власти предупредили о серьезности угрозы", - говорится в статье.

Выборные должностные лица калифорнийского города Коста-Меса с населением 113 000 человек, расположенного примерно в 40 милях к югу от Лос-Анджелеса, выразили несогласие с планом штата по отправке десятков пациентов в Центр развития Fairview, почти пустую государственную больницу, ранее использовавшуюся для людей с нарушениями развития.

"Мы - сострадательное сообщество. Но мы не собираемся оставаться тем местом, куда все сбрасывают свои кризисы и ожидают, что мы исправим их", - сказала мэр города Катрина Фоули.

Местным чиновникам в Коста-Месе сообщили о плане в четверг вечером, они подали запрос на экстренный судебный запрет в федеральный суд в пятницу. Суд вынес временный запрет и вопрос о его продлении рассмотрят в понедельник во второй половине дня.

В свою очередь, федеральное правительство заявило суду, что запрос города был юридически необоснован, и что "он ставит под угрозу безопасность и благосостояние американского народа", препятствуя усилиям штата и федерального уровня по преодолению кризиса.

Официальные лица штата Алабама также с тревогой отреагировали на новость о том, что пациентов с коронавирусом уже в среду могут заселить в здание Федерального управления по чрезвычайным ситуациям на бывшей военной базе в Аннистоне.

В воскресенье губернатор Кей Айви из штата Алабама заявила, что поздно вечером в пятницу она узнала о плане Департамента здравоохранения и социальных служб по переводу некоторых пациентов, эвакуированных с круизного лайнера Daimond Princess, на бывшую военную базу в Аннистоне. Она срочно сообщила об этом сенаторам и членам Конгресса от Алабамы.

"Я совершенно ясно дала понять, что, в то время как штат Алабама хочет тесно сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы помочь американцам, у которых, возможно, был положительный результат на коронавирус, были некоторые серьезные опасения по поводу того, почему был выбран объект в Аннистоне и как, с логистической точки зрения, все это будет проводиться. Прежде всего, мой приоритет - защищать людей Алабамы", - говорится в ее заявлении.

Министерство здравоохранения штата Алабама позже опубликовало заявление, в котором говорилось, что федеральные чиновники заверили, что план размещения пациентов в Аннистоне является всего лишь резервным планом на случай, если учреждения в других штатах не смогут справиться с нагрузкой, и что ни одного пациента не планируют отправлять в Алабаму.

Напомним, в Украине эвакуированных из Китая соотечественников очень агрессивно встретили на Полтавщине в Новых Санжарах, где в санатории МВД им организовали на 14-дневный карантин.

Протестами отреагировали и жители Тернопольской области на решение разместить в санатории "Медоборы" эвакуированных из Уханя людей. Также они молились Богородице, чтобы она отвела приехавших из Китая соотечественников от их местности. Эвакуированных к ним действительно не привезли, а вот губернатора Тернопольщины Игоря Сопеля отправили в отставку.

А сотрудники госпиталя во Львовской области после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины, даже запели гимн.