В государственном авиационном предприятии "Украина" утверждают, что расходы за заграничние визиты президента Украины Владимира Зеленского в этом году увеличаться в два раза по сравнению с прошлым годом.

Как передают "Украинские новости", для этого из бюджета будут выделены 64,1 млн гривен.

Так, в этом году на авиационные рейсы будут потрачены 51 млн гривен против 27,3 млн в 2019 году. На перелеты в Украине предусмотрено 12 млн гривен.

Отметим, что президентом Зеленский стал 20 мая 2019 года.

При этом на авиаперевозку председателя Верховной Рады, премьер-министра и их делегаций было потрачено всего 44,3 тыс. гривен.

Уточняется, что обеспечение функционирования государственного предприятия было выделено в 223,8 млн гривен.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит Латвию и Эстонию с официальным визитом, где встретится с официальными лицами двух государств. Также планируется посетить Эстонский центр систем электронного администрирования.

Также "Страна" писала, что Зеленский совершил двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Там он принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.