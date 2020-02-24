Стоимость заграничных визитов Зеленского возросла в два раза
В государственном авиационном предприятии "Украина" утверждают, что расходы за заграничние визиты президента Украины Владимира Зеленского в этом году увеличаться в два раза по сравнению с прошлым годом.
Как передают "Украинские новости", для этого из бюджета будут выделены 64,1 млн гривен.
Так, в этом году на авиационные рейсы будут потрачены 51 млн гривен против 27,3 млн в 2019 году. На перелеты в Украине предусмотрено 12 млн гривен.
Отметим, что президентом Зеленский стал 20 мая 2019 года.
При этом на авиаперевозку председателя Верховной Рады, премьер-министра и их делегаций было потрачено всего 44,3 тыс. гривен.
Уточняется, что обеспечение функционирования государственного предприятия было выделено в 223,8 млн гривен.
Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит Латвию и Эстонию с официальным визитом, где встретится с официальными лицами двух государств. Также планируется посетить Эстонский центр систем электронного администрирования.
Также "Страна" писала, что Зеленский совершил двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия. Там он принял участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.