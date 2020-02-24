Эпидемия смертельного вируса Covid-19 вырвалась за пределы Китая и уже собирает свои жертвы в Европе и на Ближнем Востоке.

В Иране, например, масла в огонь паники добавили и публичные склоки во властных структурах по поводу оценки масштабов распространения cмертельной заразы.

Так, депутат Меджлиса (парламент Ирана - Ред.) от города Кум Ахмад Фарахани заявил, что в феврале, только в его городе от нового коронавируса скончалось около 50 человек.

Громкое заявление депутата прозвучало всего через несколько часов после официально озвученной позиции Министерства здравохранения о том, что во всей стране отмечено 12 смертельных эпизодов, а количество зараженных составляет 47 человек, передает AP.

Однако, опровергая данные депутата по количеству погибших, официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Ираж Харирчи признал, что зараженных в стране не 47, а 61 человек.

"Еще около 900 больных проверяются на вирус Covid-19", - уточнил чиновник и добавил, что депутаты не совсем корректно обращаются с медицинской статистикой.

"Никто, кроме медиков, не имеет права комментировать подобные новости. Депутаты не имеют доступа к статистике коронавируса и могут смешивать данные о смертности, связанной с другими заболеваниями, такими как грипп, с новым вирусом", - уточнил Харирчи.

Так же в поддержку официальных данных выступил и официальный представитель правительства Ирана Али Рабией.

"Мы объявим любые цифры о количестве погибших по всей стране. Мы обязуемся быть прозрачными в отношении представления данных", - заявил он на специальной пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире по государственному телевидению.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус распространился еще на три страны мусульманского мира.