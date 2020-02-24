В Национальном антикоррупционном бюро Украины допросили Рината Ахметова как свидетеля по делу о пленках экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом со ссылкой на свои источники пишут "Украинские новости".

Источники "Страны" в САП дополняют, что дело касается Петра Порошенко. По данным источников, речь идёт о заявлении Онищенко, что Порошенко вымогал с Ахметова 200 миллионов долларов за то, чтобы экс-президент и подконтрольные ему силовые структуры оставили в покое компанию Ахметова "Нефтегазодобыча", пишет Telegram-канал "Политика Страны".

В 2015 году эту компанию активно кошмарили. А уже в следующем году как-то все быстро успокоилось. По словам Онищенко, Ахметов и Порошенко договорились. Впрочем, у Ахметова ранее публично уже отрицали факт вымогательства со стороны Порошенко.

Напомним, Ринат Ахметов побывал в НАБУ в начале февраля. После этого сообщалось, что в НАБУ засекретили причину визита Ахметова в бюро.