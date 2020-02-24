В Шестом апелляционном административном суде оставили в силе восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы.

Об этом в понедельник, 24 февраля сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что апелляционные жалобы Кабинета Министров, Государственной фискальной службы, бывшего депутата Верховной Рады Андрея Журжия (фракция "Объединение "Самопомощь") суд решил оставить без удовлетворения.

Суд оставил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины" без изменений.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", политическая ценность "восстановления" Насирова в должности близка к нулю. В данный момент ГФС находится в процессе ликвидации, а ее реальные функции (кроме одной, о которой расскажем ниже) находятся в руках новосозданных налоговой администрации и таможенной службы, которые образовались после расформирования ГФС.

"Другой вопрос, что через суд теоретически можно признать незаконным и само расформирование ГФС, восстановив сей орган в своих правах. Но это уже несколько другой сюжет. Хотя, с учетом нынешнего бардака, он не кажется совершенно уж фантастическим", - отмечает канал.

Однако теперь Насиров может претендовать на выплату зарплаты за время вынужденного прогула. Кроме того, увольнять его будут по сокращению штатов из-за ликвидации организации со всеми причитающимися по закону выплатами.

В тоже время, как минимум одна важная функция у находящейся в составе ликвидации Госфискальной службы все же осталась. В ведении ГФС до сих пор находится налоговая милиция.

"Этот рудимент "лихих 90-х", который стал инструментом для кошмаривания и отжима бизнеса, хотят ликвидировать уже очень давно.

Но она до сих пор функционирует. И в процессе реорганизации ГФС осенью прошлого года ее оставили в Госфискальной службе до тех пор пока не будет создано Бюро финансовых расследований. Но когда это произойдёт - неведомо.

Так что Насиров, если он реально приступит к руководству ГФС, будет управлять довольно мощным инструментом воздействия на бизнес и политиков - налоговой милицией", - отмечает телеграм-канал.

При этом, как пишет "Политика Страны", вердикт по Насирову был вынесен Шестым апелляционным судом Киева, который возглавляет человек экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

"А суд этот важный - через него идёт оспаривание всех административных решений власти. И будет ли человек Богдана после увольнения Богдана в этих вопросах проводить линию власти? Как видим по Насирову в этом есть сомнения", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова с должности председателя ГФС из-за приобретения им гражданства другого государства. 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС.