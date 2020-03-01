Великий пост в 2020 году начнется 2 марта и продлится до 18 апреля. Пасха выпадает на воскресенье, 19 апреля. Это самый строгий пост из всех, которые верующие соблюдают в течение года. В его основе лежит подвиг Иисуса Христа, который провел 40 дней в пустыне без воды и еды, одолеваемый разными искушениями.

Рассказываем в чем особенность Великого поста, что можно и нельзя есть.

Особенности Великого поста

Самое главное значение поста - очищение души и тела. Первостепенное значение уделяется человеческим добродетелям. В дни поста нельзя сквернословить, осуждать, унывать, совершать плохие поступки. Во всем следует соблюдать умеренность, воздерживаться от празднеств и любовных утех. В период поста нельзя венчаться в церкви и вступать в брак. Все свободное время уделяется духовной литературе, молитве и размышлениям.

Великий пост среди верующих можно не соблюдать детям до 12 лет, старикам, людям с хроническими заболеваниями и беременным.

Что можно и нельзя есть

В Великий пост под запретом все молочные и кисломолочные продукты (сливочное масло, сметана, кефир, молоко, сыр, йогурты и т.д), яйца, мясо и мясные продукты, рыба, морепродукты. То есть все продукты животного происхождения, а также алкоголь.

В основе постного меню - овощи, фрукты, зелень, орехи, супы и каши. Крупы - важная часть питания в пост. Можно готовить все виды круп, однако такие блюда готовят на воде. Овощи употребляют в вареном, тушеном, запеченном и сыром виде, делают салаты, рагу. Белок можно восполнять за счет грибов, бобовых, орехов, баклажанов, гречки и тофу.

Пост ослабевает только на Благовещение 7 апреля и в Вербное Воскресенье 12 апреля. Тогда разрешена рыба и немного вина.

Великий пост 2020, питание по дням

Самые строгие недели Великого поста - первая и последняя. Полное воздержание от еды - в понедельник первой недели поста, 2 марта, а также в пятницу последней недели (17 апреля в Страстную пятницу). Во вторник, 3 марта, разрешается есть черный хлеб или зерновые хлебцы с водой.

По понедельникам, средам и пятницам предусмотрено сыроедение. Вся еда должна быть холодной (не подвергаться термической обработке), без растительного масла.

По вторникам и четвергам можно есть горячие блюда без растительного масла. По субботам и воскресеньем - горячую пищу с добавлением масла. Исключение - суббота, 7 марта, в первую неделю поста.