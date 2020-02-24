Экс-глава Тернопольской области Игорь Сопель, где люди молились Богородице, чтобы к ним не приехали эвакуированные из Уханя, в эксклюзивном комментарии "Стране" заявил, что принял это решение самостоятельно.

"Это мое решение", - лаконично ответил Сопель. Бывший губернатор отказался комментировать причину такого решения.

Напомним, что 22 февраля пресс-служба президента сообщила, что чиновник подал заявление по собственному желанию.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Также ранее Страна писала, что 19 февраля в Тернопольской области, на въезде к санаторию "Медоборы" жители провели молебен против того, чтобы в их санатории разместили украинцев, которых эвакуировали из Китая. Молебны продолжались три дня. Кроме того, местные устанавливали блокпосты против приезда эвакуированных.