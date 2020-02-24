По состоянию на середины февраля 2020 года Миграционная служба Украины выдала более 950 тысяч биометрических паспортов для выезда за границу гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на данные ГМС.

Кроме того, по данным ГМС, по состоянию на 12 февраля, Миграционная служба Украины оформила и выдала 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам Украины, у которорых есть регистрация в Крыму или в Севастополе.

Стоит отметить, что по состоянию на март 2019 года, украинские биометрические паспорта для выезда за границу получили 134,2 тысячи жителей аннексированнго Крыма, то есть за последний год 16 тысячам крымчан удалось получить такой документ. Как известно, для получения загранпаспорта необходимо в числе других документов предоставить паспорт гражданина Украины.

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