Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна временно закроет границу с Ираном из-за вспышки коронавируса в исламской республике. Делается это в соответствии с законодательством.

Как передает "Интерфакс-Украина", запрет будет действовать в ближайшие две недели.

"В соответствии со статьей 16 закона "О государственной границе", которая касается временного прекращения сообщения в связи с угрозой распространения вирусов, правительство Армении на внеочередном заседании примет решение о прекращении сообщения с Ираном на две недели", - говорится в сообщении.

Пашинян также уточнил, что сейчас нет никаких оснований для того, чтобы распространялись панические настроения.

"Утром 24 февраля состоится заседание межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса, во время которого будут обсуждены наши дальнейшие шаги. Считаю также необходимым подчеркнуть, что нет оснований для распространения панических настроений", - уточнил он.

Напомним, власти Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана и Армении решили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса.

Кроме того, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Италия пытается остановить вирус.