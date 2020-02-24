В понедельник, 24 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия", а завтра, 25 феврали, с запада Европы очередной циклон принесет атмосферный фронт.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодня очень нервный циклон Yulia (Юлия - Ред.) гонит штормовым ветром дождь и снег в Украине, а завтра, 25-го февраля, очередной циклон с запада Европы пришлет к нам атмосферный фронт", - говорится в сообщении.

Как рассказала Диденко, другой циклон Zehra, центр которого окажется над Данией, завтра принесет осадки на Западе Украины и лишь немного дотянется до Винницкой и Житомирской, а также западных регионов Киевской области.

"А в большинстве областей Украины в течение дня будет преобладать уже сухая погода. Однако ближайшей ночью циклон Yulia еще пальчиком зацепится за наши восточные области, поэтому там ночью ожидается мокрый снег и штормовой ветер", - сообщила она.

Как отмечает синоптик, ближайшей ночью в Украине ожидается сильный ветер, который стихнет уже завтра днем, кроме Востока и Запада, где в дневное время местами порывы могут достигать 15-20 м/сек. Во вторник температура воздуха составит +3...+9 градусов.

В Киеве 25 февраля существенные осадки маловероятны. По словам Диденко, ветер сегодня днем и ближайшей ночью еще будет сильным, но завтра ослабнет до порывистого. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем около +5 градусов.

При этом в среду в страну придет ощутимое потепление, до +6...+14 градусов.

"А пока держимся крепко за себя и друг за друга, в Украине - сильный штормовой ветер", - предупредила синоптик.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что на Украину надвигается циклон с ветром и метелями.

Также мы писали, что сегодня Украину зальет дождями и засыпет мокрым снегом.