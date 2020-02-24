За последние двое суток в Италии от коронавируса умерли четыре человека, из-за этого во многих городах объявили карантин, приостановил работу театр "Ла Скала" в Милане, отменили Венецианский карнавал. Люди скупают еду в супермаркетах, запасаясь на ближайшее время, а маски в аптеках найти практически невозможно.

Об этом рассказывают украинцы, которые живут в Италии, их комментарии публиковала "Страна" в материале о распространении коронавируса по европейской стране.

"На выходных во многих магазинах Милана сметали продукты. Люди запасаются на время карантина. Пасту и томатный соус закупили на полгода вперед. Очереди были страшные. Но, говорят, в понедельник будут новые завозы. В гипермаркеты можно зайти только в маске, кто-то шарфами заматывается. Их, кстати, в аптеках раскупили, я нашла в городе Комо под Миланом в строительном магазине - 3 маски за 4 евро. В Сесто на границе с Австрией закрыли все супермаркеты", - рассказала живущая в Милане львовянка Оксана Блищик.

Кроме того, из-за вируса отменили футбольные матчи Серии А, сообщил киевлянин Игорь Тарнавский, который живет в регионе Лацио, под Римом. По его словам, итальянцы стараются не бывать там, где много людей. Например, в спортзалах и бассейнах.

По словам живущих в Милане украинцев, туристов в городе стало заметно меньше. Ла Скалу закрыли, пустуют бутики. Неделю моды тоже сократили, отменили карнавал в Венеции.

"А я была воскресенье в Брешиа, это между Вероной и Миланом, тоже карантинная зона, но там все открыто, все как всегда. Не заметила ни паники, ни людей в масках. А подруга была 23 февраля в Виареджо на карнавале (это второй карнавал по масштабности и зрелищности после венецианского), там тоже полно людей, притом что билет стоит 20 евро, никто не паникует. Город тоже на севере Италии, под Пизой", - сообщила украинка Мирослава Гайворовская из Мантуи.

"Параноидальной шизофрении нет. Еще и шутят, как все итальянцы. В супермаркете "Лидл" по громкой связи персонал шутил: "Кто там у нас в пекарне? Печка уже три раза напомнила звонком, надо хлеб спасать"! Ответственный за пекарский отдел работник: "Коронавирус уже бежит!" - пишет в Facebook Александра Луговская из Милана.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн следит за тем, как эпидемия коронавируса распространяется в мире и Италии.