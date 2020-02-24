Украинские пограничники будут вести усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, которые прибыли в Украину из Италии. Данные меры связаны с тем, что ситуация в этой стране с распространением коронавируса ухудшилась.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что указания уже были доведены до всех подразделений, передает "Интерфакс-Украина".

"За нами остается только усиленное наблюдение за пассажирами, как в авиационных пунктах пропуска, так и на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска. О ситуации в Италии информация доведена до всех наших подразделений", - сказал он.

Также Демченко уточнил, что будет лишь усиленное визуальное наблюдение.

"Если у нас будут какие-то предостережения относительно состояния здоровья пассажиров, мы будем советовать им сразу обратиться к медикам, и информировать медицинский персонал в аэропортах. И, конечно, если люди скажут, что они плохо себя чувствуют, то сразу вызовем на место медиков", - подчеркнул он.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Италия пытается остановить вирус.

Также мы писали, что на севере Италии была зафиксирована четвертая смерть от эпидемии коронавируса Covid-19. Погибшим оказался мужчина 84 лет, который проживал в области Ломбардия. Сама страна стала центром европейской эпидемии коронавируса Covid-19 .