В Министерстве культуры, молодежи и спорта поддержали идею создания единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, передает Укринформ.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими игроками на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - сказал Шумилин.

По его словам, киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.

Напомним, 15 февраля в Днепре Федерация Esports Ukraine совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF ред.) при поддержке МКМС провели "День киберспорта Украины" и анонсировали объединение двух федераций в одну структуру и получение ею национального статуса в ближайшее время.

Как сообщалось, в программу школ России могут ввести киберспорт.

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