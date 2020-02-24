Утром в понедельник, 24 февраля, под Киевом, в районе пгт Чабаны, люди перекрыли Одесскую трассу. В сети появилась информация, что за участие в "акции протеста" митингующие получили по 150 гривен.

Об этом в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

По его словам, митингующие под Киевом перекрыли Одесскую трассу в две стороны. Объехать их по территории Чабанов тоже невозможно. Люди вынуждены идти пешком по трассе до Киева, а это 3-5 километров.

По данным Антонова, накануне желающих "помитинговать" набирали в одном из Telegram-каналов. Пришедшим посулили по 150 гривен за имитацию недовольства.

Какие именно выдвигают требования собравшиеся на трассе - не уточняется. Однако, в комментариях к посту в Facebook один из пользователей пишет, что вопрос в дороге, которую перекрыли местные власти.

Скриншот, фото: Facebook/ Влад Антонов

Напомним, на выходных под Харьковом жители вышли на протест против добычи сланцевого газа.