Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит Латвию и Эстонию с официальным визитом, где встретится с официальными лицами двух государств.

Как передает пресс-служба Верховной Рады, Разумков также посетит Эстонский центр систем электронного администрирования.

"Председатель парламента планирует посетить Рижскую Украинскую среднюю школу и возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Кроме того, Дмитрий Разумков посетит Музей оккупации Латвии и примет участие в церемонии возложения цветов к Монументу Свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после скандала с собакой Шариком, в который угодил парламентарий от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, призвал нардепов более взвешенно подходить к тому, что они говорят.

Также "Страна" писала, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, заявил, что в нашей стране возможно все.