Во вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины запустит в оборот новые купюры номиналом 200 гривен. Их напечатали в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что по дизайну новые двухсотгривенные банкноты почти не будут отличаться от прежних, напечатанных в 2007 году. На лицевой стороне купюры расположится портрет Леси Украинки, на обратной - въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты - 75 на 148 мм.

От старых купюр будут отличаться дизайн защитной ленты на лицевой стороне и стиль, в котором выполнено изображение номинала банкноты.

Инфографика: bank.gov.ua

Напомним, в октябре Нацбанк запустил в оборот купюру 1000 гривен. "Страна" писала о том, что известно о новой банкноте с Вернадским.