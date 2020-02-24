Президент США Дональд Трамп и его жена Малания прибыли в Индию с двухдневным визитом.

Глава США и первая леди остановились в одном из самых крупных городов страны - Ахмадабаде. Также в индийский город прибыла и американская делегация. Планируется, что Трамп и его жена примут участие в митинге на гигантском городском стадионе, а также политик проведет ряд официальных встреч.

В аэропорту американцев на красной ковровой дорожке встречал премьер Индии Нарендра Моди. Он обнял Трампа и заявил, что "гость - это бог". Также вокруг политиков танцевали люди с красочными зонтиками и выступали музыканты.

На канале The Sun в Youtube появилось видео встречи Трампа и его визит на стадион, где собрались десятки тысяч жителей. Некоторые из них держат в руках картонные головы Трампа. Известно, что в городе из-за приезда высокопоставленных гостей из США были перекрыты основные дороги, закрыты магазины, а на крышах и балконах размещена полиция. Школьники, садясь в автобусы до стадиона, громко кричат: "Мы любим Трампа".

Видео: The Sun

Ранее сообщалось, что посол США в России попал в черный список Трампа.

Также мы писали, что Трамп опубликовал "болливудское" видео, где он играет главную роль.