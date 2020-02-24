Котировки цен на золото на рынке ценных металлов выросли на фоне паники, которая началась вокруг коронавируса Covid-19. А котировки цен на нефть наоборот, начали снижаться.

Как передает Reuters, фьючерсы на американские акции E-Minis на S&P500 в начале торгов подешевели на 1,2%.

Уточняется, что японский фондовый индекс Nikkei упал более чем на 2%. Европейские фондовые индексы EuroStoxx 50 подешевели на 1,5%, FTSE - на 1%, а базовый индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 1,6%.

А вот фьючерсы на золото выросли на 1%, до $1665,1 за унцию. Спот-золото также подскочило до семилетнего максимумf - $1678,58

Напомним, в это время в Италии свирепствует коронавирус Covid-19. Подробности о том, как власти пытаются остановить эпидемию читайте в онлайн-репортаже "Страны".

Также мы писали, что геологическая служба Индии опровергла информацию, что в стране были найдены запасы золота, которые в пять раз превышают золотой запас страны. Как выяснилось, ценного метала на месторождении всего приблизительно 160 кг.