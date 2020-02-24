Премьер-министр Украины Алексей Гончарук признал, что для того, чтобы выплачивать проценты по ипотеке, украинцам сегодня нужно торговать оружием или наркотиками: настолько они высокие.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", видео опубликовано в YouTube.

"Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть я не знаю: наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно. Наша задача, чтобы банки кредитовали дешево. Максимум под 10%. Ипотека 10% в этом году - одна из наших задач, если мы говорим про дешевые ресурсы", - заявил Алексей Гончарук.

Видео: YouTube/ Україна 24. Про недоступность ипотеки - с 29:00

Напомним, "Страна" писала о том, что президент Украины Зеленский хочет уже в этом году снижения ставки по ипотеке до 10%. По его словам, снижение ставки по ипотеке - это одна из двух основных задач, которая поможет развитию среднего класса и мотивирует уехавших вернуться в страну. Вторая задача в этом плане - выгодное налогообложение средств, заработанных гражданами Украины за рубежом.