На севере Италии была зафиксирована четвертая смерть от эпидемии коронавируса Covid-19. Погибшим оказался мужчина 84 лет, который проживал в области Ломбардия.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Италия пытается остановить вирус.

Как передает RAI, всего количество зараженных в стране составляет 152 человека.

Власти страны сейчас принимают масштабные меры по сдерживанию болезни. Для этого десятки тысяч человек были перемещены в карантин.

Ранее мы писали, что в Италии от нового штамма коронавируса скончался третий человек, которым оказалась пожилая женщина из города Крема на севере страны. Она страдала также онкологическим заболеванием. Перед этим медики диагностировали у нее коронавирус. Предварительной причиной смерти являются осложнения, вызванные болезнью.

Также "Страна" писала, что в Италии местные СМИ заявили, что скончался второй зараженный коронавирусом китайского типа Covid-19. Как выяснилось, это была женщина, которая проживала в Ломбардии на севере Италии. Ее госпитализировали в больницу муниципалитета Кодонье, где и сделали тест на коронавирус. Результаты поступили к медикам после того, как она умерла.