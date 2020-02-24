В Киеве на ВДНХ горел ресторан. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Утром в понедельник, 24 февраля, на проспекте Глушкова, 1 в Киеве горел ресторан. Обошлось без жертв и пострадавших. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве. 

По данным спасателей, ресторан в районе Экспоцентра загорелся около 07:30. На место выехали пожарные. Оказалось, что возгорание возникло на кухне. Уже к 08:33 спасателям удалось локализовать пожар на площади 150 квадратных метра. К 09:04 его ликвидировали. Всего ресторан тушили 4 единицы техники и 18 человек. 

Сейчас специалисты устанавливают, почему на кухне ресторана произошло возгорания. А видео инцидента очевидцы выложили в соцсети.

Пожар в ресторане на ВДНХ в Киеве

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Видео: Facebook/  Киев Оперативный

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве горел ресторан "Шато" на Крещатике, а клиентов эвакуировали в пледах.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.