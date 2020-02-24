Утром в понедельник, 24 февраля, на проспекте Глушкова, 1 в Киеве горел ресторан. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

По данным спасателей, ресторан в районе Экспоцентра загорелся около 07:30. На место выехали пожарные. Оказалось, что возгорание возникло на кухне. Уже к 08:33 спасателям удалось локализовать пожар на площади 150 квадратных метра. К 09:04 его ликвидировали. Всего ресторан тушили 4 единицы техники и 18 человек.

Сейчас специалисты устанавливают, почему на кухне ресторана произошло возгорания. А видео инцидента очевидцы выложили в соцсети.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

Напомним, "Страна" писала о том, как в Киеве горел ресторан "Шато" на Крещатике, а клиентов эвакуировали в пледах.