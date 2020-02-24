Первые случаи заболевания коронавирсом Covid-19 были зафиксированы в Кувейте, Бахрейне и Афганистане. В первой болезнью заразились три человека, а в остальных двух по одному.

Как передает Al Jazeera, в Кувейт больной гражданин вернулся из Ирана, где сейчас зафиксировано заболевание 43 человека.

Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз подтвердил первый случай коронавирус в провинции Герат.

Напомним, в Китае заявили о создании вакцины для борьбы с коронавирусом Covid-19, которым по состоянию на 24 февраля заразилось уже 79 363 человека в мире. Сейчас она требует доработки.

Также мы писали о том, что Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат "Арбидол" лекарством против коронавируса.

Кроме того, "Страна" рассказывает о том, что происходит в связи с эпидемией коронавируса в Италии и мире.