Утром в понедельник, 24 февраля, Киев стоит в семибалльных пробках. Сложно проехать по мостам, в центре и в районе вокзала.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, сложно утром 24 февраля проехать по Проспекту Победы и улице Жилянской. Также тянучки образовались на Крещатике, улице Грушевского и Набережном шоссе. Сложно прекхать по Южному, Дарницкому мосту и мосту Патона - особенно в направлении правого берега.

Кроме того, на Левом берегу образовалась пробка от станции метро "Позняки" и до Южного моста. Объезжать лучше также район Русановки.

Скриншот: google.com/maps

Напомним, "Страна" писала о том, как утром 24 февраля возле метро "Сырец" в Киеве образовался потоп и забил новый гейзер, мы публиковали видео.