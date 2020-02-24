В понедельник, 24 февраля, в акватории Черного и Азовского морей ожидается сильный шторм и волны до 2-4 метров.

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины, ветер разгонится до 25-25 м/с.

"Утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 3-4 м; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 1,5-2 м, местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погодные условия соответствуют второму уровню опасности.

Напомним, командование 6-о флота ВМС США официально объявило, что американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля. После этого сотрудники Национального центра управления обороны России заявили, что Черноморский флот будет следить за ним.

Также "Страна" писала, что вместе с американским ракетным эсминцем Ross, в акваторию Черного моря зашла турецкая подводная лодка типа "Превезе".