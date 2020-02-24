Утром в понедельник, 24 февраля, в Киеве, возле станции метро "Сырец", затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.

Об этом свидетельствует видео, которое очевидцы выложили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, из-за сильного дождя со снегом возле станции метро "Сырец" утром образовался потоп. Очевидно, ливневки не справляются с нагрузкой. Вода скопилась и на проезжей части, пешеходы не могут перейти дорогу.

А из лужи на дороги бьет гейзер, возможно, там прорвало трубу. Машины пытаются объехать лужу по тротуару. Образовалась тянучка.

Видео: Facebook/ Киев Оперативный

По данным очевидцев, такая ситуация возле станции метро "Сырец" - не редкость. Вчера, 23 февраля, там также наблюдался потоп.

Видео: YouTube/ Big Kyiv

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в понедельник, 24 февраля, в Украине из-за ветра и снега с дождем без света остался 251 населенный пункт.