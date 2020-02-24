На днях сына экс-президента Петра Порошенко, который учится в Великобритании, заметили на концерте в Лондоне. Он вышел на сцену к российскому рэперу Face под крики "русские в Лондоне". Это не первый такой случай. Миша Порошенко раньше фотографировался в реглане с надписью Russia и говорил журналистам, что в быту общается на русском, пока его отец заявлял о российской агрессии и пропагандировал "Армію, мову, віру".

Face сейчас один из самых популярных рэперов в России, который раньше выражал благодарность Путину и говорил, что он патриот, но пару лет назад ударился в оппозицию. Разбирались о чем поет рэпер, музыку которого любят дети экс-президента.

О чем поет Face

Face выступал в Лондоне, где учится сын экс-президента, 21 февраля. Видео, когда на сцену под крики "русские в Лондоне" поднимается молодой человек похожий на Михаила Порошенко, опубликовал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

22-летний Face (Иван Дремин) - один из самых популярных рэперов среди молодежи в России. Шестнадцатилетние школьники подделывают документы, чтобы попасть на его концерты "16+". Музыкант объездил Россию с двумя турами, дал десятки интервью, в том числе Юрию Дудю. Его синглы держались в десятке самых прослушиваемых песен на iTunes месяцами.

Face прославился матерными треками: "Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, она жрет мой х@, как будто это бургер" и "Я е@ твою телку", в котором эта фраза повторялась около 40 раз.

Также Face спел о том, как он "роняет Запад": "Я е@ жену Обамы, мне сосала дочка Трампа. США в нокаут...". Причем у музыканта говорили, что на него вышли из администрации президента, когда он снимал клип, и предложили вставить туда кадр с Путиным едущим на Медведе. За это якобы предлагали 2 миллиона рублей. Но Face отказался.

При этом в интервью он говорил, что нормально относится к власти, благодарил Путина за то, что тот "уронил Запад" и называл себя патриотом.

Кадр из клипа "Я роняю Запад"

Но после 2017 года Face стал задумываться о политике, а вектор его творчества развернулся. Спустя год после интервью с благодарностью Путину он рассказывал британскому журналу "Dazed" о том, что в России нет свободы слова, царит бедность и, что страна возвращается "в сталинские времена".

На это оказал влияние его старший брат и ситуация с концертами. В Омске участники движения "Оплот" написали заявление в прокуратуру - и концерт рэпера запретили. В Самаре на концерт пожаловал наркоконтроль. В Краснодаре музыканту отказали все площадки, и пришлось выступать в доме культуры. Сорвался концерт в Белгороде, где администрация города предложила пробежать кросс под камеры, а перед выступлением - включить гимн России.

В 2018 году, во время выборов президента, музыкант написал серию сообщений в Twitter о том, что идти голосовать бессмысленно. Правда, вскоре он посты удалил.

В одном из новых треков Дремин читает: "Я вижу у людей в глазах одно бессилие. Здесь жертва виновата, если ее изнасилуют. Глупость, грубость, воровство - в их руках сила. У свободы слова здесь пэжэ - это Россия". Критикует РПЦ: "свечи в церкви стоят больше хлеба в магазинах".

В прошлом году он выступил на концерте в рамках митинга за свободные выборы в Мосгордуму - на проспекте Сахарова. Он спел три песни, после которых ему бурно аплодировали. "Я не буду просить шума для себя и говорить рэперских слов. Я бы никогда не пошел на выборы, но я здесь выступаю ради того, чтобы у моего народа была свобода, и было право выбора" - сказал он со сцены.

После этого с улиц российской столицы убрали афиши его концерта, которые имитировали предвыборную агитацию.

В 2018 году Face выступал на фестивале Atlas Weekend в Киеве. В Украину пустили со второго раза. Для концерта он специально купил красно-черные шорты, а послушать его приходили, в том числе дочки Петра Порошенко в окружении секьюрити. По крайней мере, об этом сообщали очевидцы в сети.

Не первый скандал

Ранее младший сын Порошенко уже засветился в скандале, когда появились снимки его в реглане с надписью Russia, которые были сделаны во время его обучения в "Конкорд колледже" в Британии. Фото в Instagram выложил его одногруппник.

Миша Порошенко (справа) в футболке с принтом "Russia", фото: instagram.com

Тогда сам Петр Порошенко объяснил это тем, что одежду с такой надписью его сын одел на Хэллоуин. Он сказал, что пожурил сына.

Также на акции перед зданием ГБР, куда Порошенко-старшего вызывали на допрос, Порошенко-младший рассказал, что разговаривает в повседневной жизни на русском.

"Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", - сказал Миша. Ему задали вопрос, а как к этому относятся его родители.

"Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался", - ответил сын экс-президента и добавил, что многие люди в его окружении разговаривают на русском, но он любит украинский язык всем сердцем.