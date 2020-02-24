Власти Китая разрешат нерезидентам карантинного города Ухань покинуть территорию, если у них не будет симптомов коронавируса COVID-2019 и они не были в контакте с зараженными

Как передает Straitstimes, это связано с ослаблением карантинных мер в городе.

"Китай несколько ослабил карантин в Ухане, позволив некоторым людям покинуть эпицентр эпидемии при определенных условиях. 11-миллионный город находится под замком с 23 января", - говорится в сообщении.

Уточняется, что покинуть город также могут люди, которым необходимо лечение от других заболеваний, а также занимающиеся профилактикой болезни. Для этого необходимо заранее запросить разрешение у местных властей.

После переезда они должны будут связаться с властью и сообщить о том, что достигли места назначения, а также следить за здоровьем на протяжении 14 дней.

Так же четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, как сообщает Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.

Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.

Ранее о снижении уровня опасности заявили медицинские власти провинций Ганьсу и Ляонинь.

Решение властей четырех китайских регионов прозвучало на фоне выступления Си Цзиньпиня, который пообещал большую государственную поддержку для победы над эпидемией. Лидер КНР назвал коронавирус испытанием для всей страны, отметив, что Китай должен извлечь уроки из случившегося.

При этом Си Цзиньпинь подчеркнул, что действия Коммунистической партии были своевременными и эффективными. По его словам, быстрая реакция на распространение болезни "продемонстрировала преимущества социалистической модели развития Китая".

Лидер КНР также отметил, что важнейшей целью властей было предотвращение распространения болезни из провинции Хубэй, в том числе и на столицу страны - Пекин.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев из китайского Уханя и доставил их в Украину после дезинфекции отправится в новый рейс в Хургаду (Египет).

Также "Страна" писала, что в Китае зафиксирован случай повторного инфицирования коронавирусом после выздоровления. Инцидент произошел с пациентом, которого вылечили в январе.